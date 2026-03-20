Identifican a víctimas del trágico incendio en la Independencia

MONCLOVA, Coahuila — Una falla eléctrica cobró la vida de una familia joven la mañana de este viernes en la colonia Independencia, en una tragedia que ha conmocionado a esta ciudad del norte de México. Las víctimas, atrapadas por el fuego en cuestión de minutos, fueron identificadas como una pareja de adolescentes y su hija de apenas dos años de edad.

El siniestro se registró alrededor de las 06:17 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Rubén Jaramillo. Según los informes preliminares de las autoridades, el incendio fue provocado presuntamente por un cortocircuito que se propagó con rapidez, envolviendo la estructura y bloqueando las rutas de escape para quienes se encontraban en la parte posterior de la vivienda.

Las víctimas y su historia

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yeremi Alfonso Cerda Casillas, de 18 años; su pareja, Naomi Arzola, de 20 años; y la pequeña Alejandra, de tan solo dos años de edad. De acuerdo con allegados a la familia, los tres tenían apenas tres días de haberse mudado o reunido en ese hogar antes de que ocurriera el desastre.

El propietario del inmueble, Luis Casillas Martínez, de 66 años y abuelo de Yeremi, relató a las autoridades que el fuego comenzó de forma repentina. En medio del caos, Casillas logró salir corriendo de la casa junto a su esposa y otro joven para ponerse a salvo, pero las llamas les impidieron rescatar a sus familiares que dormían al fondo.

Movilización y respuesta de emergencia

Vecinos de la colonia Independencia, alarmados por la densa columna de humo y los gritos de auxilio, alertaron a los servicios de emergencia. Al lugar arribaron unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Pese a la intensa movilización y las maniobras de los vulcanos para sofocar el incendio, el daño ya era irreversible. Al ingresar a la propiedad tras controlar el fuego, los paramédicos confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos sin signos vitales.

Investigaciones en curso

La zona fue acordonada de inmediato por detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. Durante más de dos horas, los peritos trabajaron en la recolección de indicios para determinar con precisión técnica el origen del fuego.

Finalmente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley. Mientras tanto, la comunidad de Monclova permanece en duelo ante una tragedia que, en palabras de los vecinos, dejó una mañana marcada por el humo y un profundo sentimiento de impotencia.