Tragedia en Monclova: incendio cobra vidas de familia en Independencia

MONCLOVA, COAH.— Una tragedia sacudió la mañana de este viernes a vecinos de la colonia Independencia, luego que un voraz incendio consumiera una vivienda y cobrara la vida de una joven pareja y su hija de apenas dos años.

El siniestro se registró alrededor de las 06:17 horas sobre la calle Rubén Jaramillo, donde un aparente cortocircuito habría desatado el fuego que en cuestión de minutos envolvió por completo el domicilio.

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De acuerdo con el propietario de la vivienda, Luis Casillas Martínez, de 66 años, el incendio comenzó de forma repentina, obligándolo a salir corriendo junto con su esposa y otro joven para ponerse a salvo.

Sin embargo, en la parte posterior de la casa se encontraban su nieto, identificado como Yeremi Alfonso Cerda Casillas, de 18 años, su pareja Noemí y la pequeña Alejandra 'N', de apenas dos años de edad, quienes no lograron escapar de las llamas.

La familia, según trascendió, tenía apenas tres días de haberse reunido en ese hogar, lo que vuelve aún más dolorosa la tragedia.

El incendio se desató por un aparente cortocircuito en la vivienda de la colonia Independencia.

Las intensas llamas y la densa columna de humo generaron pánico entre vecinos, quienes no dudaron en llamar al número de emergencias, provocando la rápida movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los vulcanos trabajaron intensamente para sofocar el incendio, pero al ingresar al inmueble tras controlar el fuego, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de las tres personas, cuyos cuerpos fueron localizados en el interior de la vivienda.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el interior de la casa tras el siniestro.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

Durante más de dos horas, peritos trabajaron en el lugar fijando la escena y recolectando indicios que permitan esclarecer con precisión el origen del siniestro.

Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, en tanto las investigaciones continúan.

El dueño de la casa logró salir a tiempo pero no pudo sacar a la pareja y la niña.

La comunidad de Monclova se encuentra consternada por la tragedia que dejó tres fallecidos.

La tragedia dejó consternada a toda la colonia, donde vecinos aún no daban crédito a lo ocurrido, tras una mañana marcada por el humo, el fuego y el dolor.