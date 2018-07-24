Canícula… un calor de perro

Son muchos los mitos que se dicen sobre la canícula. Algunos de ellos verdaderos, otros son solo dichos que se han heredado generacionalmente. Lo cierto es que la canícula es una realidad que vivimos año con año, y en el caso de nuestra ciudad de manera extrema.

Entre los dichos más populares es que durante la canícula no llueve, por lo tanto no es buena época para sembrar, también que la agresividad de las personas aumenta debido a las fuertes temperaturas; incluso se puede escuchar de gente mayor decir que si te haces una herida durante la canícula, esta no sanará hasta pasados los 40 días.

"Yo sembraba cuando vivía en el campo, con mi papá y mi abuelo, pero solo eran pequeños huertos y los podíamos controlar guardando pilas de agua durante el año”.

A 10 días de que este fenómeno meteorológico haya iniciado, nuestra ciudad ha alcanzado temperaturas de hasta 42º. El inicio de la canícula se dice que es el 14 de julio de cada año, aunque hay algunos que dicen que no es hasta el 18 de julio.

Al platicar con gente mayor nos podemos dar cuenta que este fenómeno tiene cientos de años de haber sido descubierto y por lo tanto tomado sus debidas precauciones. Luis Ángel Ortiz, habitante de la colonia Asturias, comenta que su padre era un ejidatario del ejido El Oro y que su padre ya le contaba desde entonces historias de la canícula. Por lo tanto él desde muy joven empezó a notar los hechos ocurridos cada año.

Don Luis Ángel asegura que todo depende de cómo se den las condiciones del clima el primer día que inicia la canícula, el 14 de julio, si ese día la temperatura alcanza hasta 45º, eso quiere decir que los siguientes 40 días habrá temperaturas de 45º o más. Al cuestionarle de qué dependía que el 14 de julio hiciera mucho o poco calor dijo que era una moneda al azar.

“Si el primer día de la canícula llueve, la mayoría de los siguientes días también lloverá”.

El fenómeno de la canícula ha sido nombrado así desde hace 5.300 años.

Este año no llovió el 14 de julio…

Bien sabemos que la canícula significan 40 días de calor intenso, “no importa si llueve o no llueve, aunque eso sí aligera el calor, pero el bochorno siempre va a estar”, eso fue lo que sus padres y abuelos le enseñaron a Luis Ángel.

Le preguntamos qué cosas de las que se dicen él realmente piense que son reales y dijo que casi todas son verdad. En su experiencia, si durante la canícula te lastimas y te sale una herida, esa herida no podrá sanar, explicó que esto era debido a la falta de oxígeno y nutrientes en el aire, la piel no se regeneraba.

Es una respuesta que podría tener sentido, pero la verdad es que ahora nada de eso se ha comprobado.

En tiempos pasados la canícula era sinónimo de sequía, de que los campos iban a estar así, secos. Sin embargo, en la actualidad, los campesinos se preparan para tener reservas de agua que alimentan los campos y sus plantíos.

“Yo sembraba cuando vivía en el campo, con mi papá y mi abuelo, pero solo eran pequeños huertos y los podíamos controlar guardando pilas de agua durante el año. Con lo que sí se batalla es cuando tienes animales, esos sí necesitan más atención y cuidado durante esta época”, confesó Luis Ángel.

Un fenómeno meteorológico

Dejando atrás mitos y creencias sobre lo que ocurre o no durante la canícula, lo cierto es que estamos hablando de un fenómeno real. Tan real que el Centro Meteorológico informa que es una temporada que vive el planeta (es decir, aquellos países donde es verano) de intenso calor, y confirma que son 40 días.

Marcan el 14 de julio como el inicio de la canícula y el día 24 de agosto como el término de la misma, durante los cuales se registrarán temperaturas hasta de 46 y 48 grados centígrados, colocándola como la temporada del año más caliente.

En cuanto al pronóstico para este año en nuestra ciudad, se esperan temperaturas entre 39º y 45º, con sensación térmica incluso mayor.

Los días de la canícula son la temporada del año en que es más fuerte el calor, tanto en el hemisferio Sur como en el Norte.

Coincide con el solsticio de verano, el 21 de junio, cuando al amanecer, el sol nace por un punto situado en la eclíptica / ecuador celeste, con el mayor alejamiento de un punto central.

Indicando el momento en que se halla más lejos del ecuador terrestre, cuando alcanza la mayor declinación positiva entre los ecuadores: 90 grados. Entonces, el sol hace su recorrido durante el día por encima del ecuador terrestre.

Aproximadamente a partir de este día, cuando el sol a mediodía está a la máxima altura sobre el horizonte empiezan los días de más calor. O sea que es cuando empieza el tiempo de mayor calor.

La expresión canícula hace referencia a “canes” que es igual a “perros” que se refiere a un calor abrasivo, y además cuenta con un fundamento astronómico: la constelación Can Mayor= Canícula, y su estrella Sirio “Abrasadora”.

El origen del término

La expresión canícula hace referencia a “canes” que es igual a “perros” que se refiere a un calor abrasivo, y además cuenta con un fundamento astronómico: la constelación Can Mayor= Canícula, y su estrella Sirio “Abrasadora” cuyo orto heliaco coincidía con el fenómeno del calor abrasivo. Nombrado así por Horacio Blánquez.

Fue así mismo confirmado por el astrónomo Joachim Herrmann Monster en 1986, “su primera salida”, es decir su reaparición como estrella visible en el cielo de la mañana después de su periodo de invisibilidad, coincidía hace algunos siglos con los días más calurosos. De ahí proviene el calificativo de “días perros”.

“La procedencia de la denominación Sirio no está del todo clara. Tal vez el nombre procede de la astronomía de la antigua Babilonia y (...) la misma palabra significa también ‘La Abrasadora’”.

Solsticio de verano

Hace miles de años, el fenómeno de la canícula abrasadora, aparecía el 21 de junio, en el solsticio de verano. El fenómeno de la canícula ha sido nombrado así desde hace 5.300 años, porque sólo entonces fue cierto que la canícula, el tiempo de más calor era coincidente con el orto heliaco de la constelación Canícula al que debe su nombre y también con el orto de la estrella Sirio “La Abrasadora”.

En aquella época eran otros problemas los que surgían debido a la canícula. Las enfermedades de la peste, cánceres y enfermedades asociadas a la estación calurosa, por ejemplo.

Esto era debido a que los lugares pantanosos se convertían en un caldo de cultivo de enfermedades, y estas enfermedades se contagiaban y llegaban a otros lugares.

Verano: ¡Calor!

El calor es un fenómeno tan normal como la lluvia o la noche. No depende de lo cerca o lejos que estemos del sol, sino de la inclinación del eje terrestre respecto al sol.

La canícula, como el calor se refiere a una etapa por la que la tierra debe pasar, y como tal lo mejor es aceptarla. Quizás en algunos momentos el calor en nuestra ciudad se pueda volver insoportable y se necesite mucha fuerza de voluntad para seguir con las actividades normales. Lo mejor que se puede hacer es buscar resguardo en horas de calor extremo y beber mucho líquido. Pero ahora que ya se conoce el origen de este término y la importancia del mismo, puede ser menos difícil atravesarlo.