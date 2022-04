Caos en la Secretaría del Bienestar

Continúan las quejas por la mala organización entre las personas de la Secretaría del Bienestar, sobre todo porque se trata de personas con discapacidad las que esperaban ser afiliados al programa federal pero resulta que se tienen que volver a registrar.

Es el caso de Lourdes Hernández Solar quien busca este apoyo del gobierno Federal para su hermano Juan Francisco Hernández Solar de 58 años de edad quien está invalido prácticamente desde su nacimiento ya que le dio la enfermedad poliomielitis y desde entonces se quedó incapacitado para caminar.

Lourdes Hernández Solar inscribió a su hermano en el mes de octubre del año pasado, en aquel entonces le dijeron que acudiera del 15 al 19 de abril y hoy que fue, le dijeron que ni siquiera estaba anotado.

"Duré mucho rato ahí, me salí de la fila porque me desesperé, muy mala organización porque varias personas les dijimos que solo íbamos a ver sí ya estaba la tarjeta, luego que a la fila y luego que siempre no", comentó.

Dijo que le preguntó a la joven a que se debía que no estaba anotado su hermano, no le supieron dar respuesta, le pedían la papelería, pero no la llevaba porque ella no iba a eso, puesto a que ya había hecho el registro el año pasado.

Además tiene que volver a tramitar la carta del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), que haga constar que su hermano está inválido.

Señaló que es injusto que pase este tipo de cosas, que los hagan perder el tiempo, que los traigan a puras vueltas, mencionó que en su caso ella está sana por lo que puede insistir y lo hará, pero hay muchas personas que ni siquiera tienen a alguien que los apoye, que batallan para caminar, que usan bastón que traen silla de ruedas.

"Ojalá que la licenciada Claudia Garza del Toro haga algo al respecto porque algo está pasando, quiero pensar que es error del sistema porque a la mayoría nos dijeron lo mismo", comentó.