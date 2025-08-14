Simulacro de incendio en la Fiscalía General del Estado

Personal de la Fiscalía General del Estado participó en un simulacro de incendio, como parte de una capacitación de tres días impartida por Protección Civil y Bomberos de Saltillo, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal y el Ministerio Público.

Francisco Rodríguez Campos, titular de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, informó que el ejercicio contempló la evacuación de 89 personas y tuvo una duración total de 15 minutos. "La evacuación se logró en nueve minutos, lo cual es un muy buen tiempo considerando las dimensiones de las instalaciones y el número de personas", señaló.

En el simulacro, cuya hipótesis fue un incendio en el segundo piso con dos personas lesionadas, se realizaron maniobras de control del fuego, evacuación y atención de heridos, quienes fueron estabilizados en planta baja y preparados para un posible traslado.

Rodríguez Campos destacó que los tiempos de respuesta fueron de un minuto con 10 segundos por parte de Protección Civil y Bomberos, y un minuto con 11 segundos por parte de la ambulancia de la Cruz Roja, lo que calificó como "tiempos óptimos" de atención.

"Estas acciones refuerzan los conocimientos del personal para que sepan cómo actuar en caso de una emergencia. Ojalá sea el primero de muchos ejercicios como este, porque todos deberíamos participar y contar con estas herramientas", expresó.