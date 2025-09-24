Alcalde de Monclova entrega Espacio Público en Los Ángeles

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la rehabilitación del área verde ubicada en la calle Ébano, entre Cedros y Sabinos, en la colonia Los Ángeles, donde se invirtieron 1.8 millones de pesos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2025, que contempla obras por más de 600 millones de pesos en la ciudad.

Durante el evento, el edil estuvo acompañado por Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto; Roberto Plata Haro, regidor de Obras Públicas; Esra Ibn Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; José Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento, Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas y otros funcionarios y vecinos.

Los trabajos realizados incluyeron: Trazo y nivelación en 1,813 m², material de relleno: 113 m³, concreto estampado: 494 m², pintura en cordones: 333 m², colocación de arcilla: 152 m², 12 bancas metálicas, 2 rampas para discapacidad, 12 luminarias tipo farola, 3 aparatos de ejercicio, plantación de 7 encinos siempre verdes y limpieza general de la obra.

En su mensaje, Villarreal Pérez destacó que este espacio representa el inicio de una serie de intervenciones en áreas verdes del sector, además de anunciar que regresará al mismo punto para rendir un resumen de su informe de actividades del 2025.

Asimismo, adelantó proyectos importantes para la colonia Los Ángeles, entre ellos la construcción de un centro de salud y un complejo deportivo, con los que se busca ampliar los servicios y elevar la calidad de vida de los habitantes.

"El compromiso es seguir invirtiendo en espacios públicos que beneficien a todas las familias, y este 2025, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estamos generando proyectos sociales por más de 600 millones de pesos en Monclova", subrayó el edil.