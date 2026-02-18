Carlos Villarreal y Luz Elena Morales presentan avances en Coahuila

El alcalde Carlos Villarreal acompañó a la diputada local Luz Elena Morales en la presentación de su informe legislativo, donde se dieron a conocer los avances, resultados y acciones impulsadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez durante la actual legislatura, en beneficio de las y los coahuilenses.

Durante el evento, Carlos Villarreal reconoció el compromiso y responsabilidad que implica la labor legislativa, subrayando la importancia de mantener una agenda de trabajo cercana a la ciudadanía para fortalecer temas prioritarios como la seguridad, el desarrollo económico y social.

El edil reiteró que desde el Gobierno Municipal se trabaja en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y se mantiene una coordinación permanente con el Poder Legislativo, para fortalecer acciones conjuntas que impulsen el desarrollo, la seguridad y mayores oportunidades para las familias, consolidando así un estado más próspero, competitivo y con rumbo claro.

"Quiero reconocer y felicitar a mi amiga Luz Elena por su informe legislativo, por los resultados de la actual legislatura, los cuales se perciben en cada uno de los distritos por el gran trabajo de las y los diputados de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, porque en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con la participación de la iniciativa privada y la ciudadanía, seguimos fortaleciendo a nuestro querido estado", señaló el alcalde.

Finalmente, Carlos Villarreal reafirmó su compromiso de continuar sumando esfuerzos con el Congreso del Estado y el Gobierno Estatal, convencido de que la coordinación institucional es fundamental para mantener a Coahuila en una ruta de estabilidad, crecimiento y oportunidades.