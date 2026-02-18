Gerardo Lazo Chapa asume como nuevo delegado de la Fiscalía en Coahuila

Con el compromiso de fortalecer la atención ciudadana, mejorar las condiciones laborales del personal y continuar la modernización de infraestructura, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, formalizó el nombramiento de Gerardo Lazo Chapa como nuevo delegado de la Fiscalía en la Región Centro-Desierto.

El nombramiento se realizó en la oficina regional, ante la presencia del ahora exdelegado Miguel Ángel Medina, mandos de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad Pública y de corporaciones municipales.

"Quisimos darnos cita aquí en la oficina central de la Región Centro-Desierto para hacer entrega formal del nombramiento que a partir de la fecha designa al licenciado Gerardo Lazo Chapa como delegado de la Fiscalía en esta región".

Fernández Montañez destacó que Lazo Chapa cuenta con 21 años de experiencia en la procuración de justicia y que formó parte de la corporación en los años más complejos en materia de seguridad en la entidad.

Subrayó que el relevo busca dar continuidad al trabajo realizado por Medina Torres, quien será considerado para encabezar una de las nuevas unidades especializadas contempladas en la iniciativa de Ley Orgánica que será enviada al Congreso local en las próximas semanas.

El Fiscal explicó que al nuevo delegado se le encomendó enfocar su gestión en tres líneas principales, que son la Atención ciudadana abierta y directa, donde se reforzará la política de puertas abiertas, Mejorar condiciones del personal, en donde se buscará fortalecer las condiciones laborales e Infraestructura.

El Fiscal instruyó al delegado a ponerse a disposición de alcaldes, alcaldesas y mandos policiales para fortalecer las reuniones de seguridad y procuración de justicia, así como mantener comunicación permanente con los medios.

Cuestionado sobre posibles pendientes en investigaciones, Fernández Montañez reconoció que existe un rezago natural en la integración de carpetas, aunque aseguró que no hay asuntos urgentes relacionados con delincuencia organizada de alto impacto u homicidios sin atender.

Finalmente, reiteró que la cercanía con la ciudadanía será clave para evaluar y ajustar estrategias.

Con este relevo, la Fiscalía busca mantener los indicadores de seguridad alcanzados en la región y avanzar hacia un modelo más especializado y cercano a la población.