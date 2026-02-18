Liliana Salinas impulsa vacunación en Coahuila: se refuerzan esfuerzos

SALTILLO, COAH.- Liliana Salinas, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, dio a conocer que en los últimos meses, las brigadas de vacunación en Coahuila han cobrado un impulso significativo, como parte de una estrategia conjunta entre autoridades estatales y municipales para reforzar la cobertura en todos los rincones del estado.

Salinas destacó que, si bien el sector salud encabeza estas acciones, la magnitud del reto exige el respaldo de otras áreas de gobierno. "No podemos dejar sola a la Secretaría de Salud; necesitamos apoyarnos para llegar hasta donde haga falta", se señaló, al reconocer que el personal sanitario no siempre alcanza a cubrir cada comunidad por sí solo.

Recordó además que hace siete u ocho años se registró una omisión a nivel federal que derivó en la falta de vacunas para miles de niñas y niños, situación cuyas consecuencias comienzan a resentirse actualmente. Ante este panorama, reiteró que la labor del gobierno es garantizar que cada menor cuente con su esquema completo de vacunación.

Acciones de la autoridad

El trabajo coordinado, subrayó, ha sido clave al reconocer la labor de la Secretaría de Salud y de todo el equipo estatal, quienes han mostrado disposición permanente para reforzar programas y operativos especiales. Cuando algún proyecto o evento rebasa la capacidad operativa, explicó, se recurre al apoyo interinstitucional para ampliar el alcance y asegurar que la población quede cubierta.

Liliana Salinas añadió que este esfuerzo forma parte del compromiso asumido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha reiterado que la salud pública es una prioridad en su administración. En ese sentido, también destacó la participación de la Unión Estatal, así como de alcaldes, presidentas y presidentes municipales, que han sumado recursos humanos y logísticos para fortalecer las jornadas.

Impacto en la comunidad

Finalmente, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila insistió en que la meta es trabajar de manera coordinada para proteger a la niñez y consolidar a Coahuila como un estado que garantiza bienestar y prevención e hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar estas acciones y a acudir a los módulos de vacunación, con el fin de cerrar brechas y evitar retrocesos en materia de salud pública.