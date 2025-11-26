Carlos Villarreal destaca nuevas inversiones para Monclova: más de 5 mil empleos en 2026

El trabajo coordinado entre el estado y el municipio ha sido fundamental para impulsar el desarrollo de Monclova y la región Centro en el último año, así lo indicó el alcalde Carlos Villarreal, quien sostuvo que esta misma ruta se fortalecerá en 2026 con nuevas inversiones y proyectos estratégicos.

En el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde afirmó que la labor conjunta con los alcaldes y alcaldesas de la región centro–desierto ha generado resultados "históricos".

Destacó el trabajo realizado en materia de seguridad y crecimiento económico, resaltando que el Modelo Coahuila continúa siendo un referente nacional. Indicó que esto es parte del trabajo en conjunto en donde trabajan de la mano municipio y estado para lograr un mayor desarrollo, lo que se ha visto reflejado con importantes obras y la llegada de nuevas inversiones.

Mencionó que incluso la próxima semana se prevé el anuncio de una nueva inversión para Monclova, que se suma a las que se concretaron este año, con la llegada de dos nuevas empresas a la región. "Se han identificado áreas de oportunidad que representan más de 200 millones de dólares en inversión y la generación estimada de más de 5 mil empleos en los primeros seis meses del próximo año.

El alcalde señaló que la fórmula para que Monclova siga avanzando es mantener el trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez. "El motor del cambio no ha parado y no va a parar. La coordinación con el gobernador es la clave para seguir generando desarrollo para las familias de la región centro–desierto", indicó.