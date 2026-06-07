Participación ciudadana: Carlos Villarreal acude a votar en Coahuila

El alcalde Carlos Villarreal acudió este domingo a emitir su voto durante la jornada electoral para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, en el marco de los comicios celebrados este 7 de junio. Tras ejercer su derecho ciudadano, el Presidente Municipal destacó la importancia de la participación de la población en las urnas, al considerar que el voto representa una de las principales herramientas para fortalecer la democracia.

Importancia de la participación ciudadana

Señaló que la jornada electoral transcurrió con la asistencia de ciudadanas y ciudadanos que acudieron a cumplir con su responsabilidad cívica en las distintas casillas instaladas en la entidad. Villarreal subrayó que la participación libre y consciente de la ciudadanía contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas y permite consolidar los mecanismos de representación política en el estado. Asimismo, hizo un llamado a la población para mantener un ambiente de respeto y civilidad durante el desarrollo del proceso electoral, privilegiando en todo momento la convivencia pacífica entre los coahuilenses.

Llamado a la civilidad

El Alcalde reiteró la importancia de que la jornada se desarrolle en condiciones de tranquilidad y orden, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y segura. Finalmente, sostuvo que la participación ciudadana es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la vida democrática de Coahuila, al tiempo que reconoció el compromiso de quienes acudieron a las urnas para formar parte de esta jornada electoral.