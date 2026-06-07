Sin grandes incidentes arranque de votaciones

Con saldo blanco y sin incidentes mayores transcurrió el arranque de la jornada electoral en el Distrito 03, donde quedaron instaladas en su totalidad las 590 casillas contempladas para este proceso. La Vocal Ejecutiva del INE, Erika Balderas López, mencionó que desde temprana hora se reportó la instalación total de las casillas, mientras personal del instituto realizó recorridos para verificar la integración de mesas directivas, así como la presencia de observadores y representantes partidistas.

Indicó que durante el inicio de la jornada únicamente se presentó confusión entre algunos ciudadanos de la sección 431, ubicada en la escuela primaria Jaime Torres Bodet derivado del reseccionamiento realizado recientemente en esa zona. Varias personas acudieron a casillas distintas debido a que no actualizaron su credencial de elector, sin embargo aclaró que sí pudieron emitir su voto tras ser orientadas por personal del INE. “Incidentes de riesgos no hubo, solamente en la sección otrora 431, que se realizó ahí un cambio las secciones, sí estuvieron acudiendo personas que no actualizaron su credencial, sin embargo, sí pudieron votar”.

La Vocal Ejecutiva explicó que dicha sección fue dividida en seis nuevas áreas debido al crecimiento territorial y del padrón electoral, por lo que personal del INE permaneció en la Escuela Jaime Torres Bodet orientando a la ciudadanía para ubicar correctamente la casilla correspondiente. Asimismo, destacó que la jornada se desarrolló de manera ordenada y sin reportes de incidentes de riesgo en el distrito.