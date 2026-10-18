Carlos Villarreal firma convenio con SICT para reciclar material en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova podrá aprovechar material reciclado de los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 57, luego de firmar un convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal.

El acuerdo fue firmado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y Tanech Sánchez, director del Centro SICT en Coahuila, como parte de las gestiones municipales para obtener recursos materiales que puedan destinarse a acciones en beneficio de las familias de Monclova.

A través de este convenio, el municipio busca dar un nuevo uso al material recuperado durante la rehabilitación de la carretera, mediante la coordinación entre los gobiernos municipal y federal.

El Ayuntamiento destacó que estas gestiones forman parte de una estrategia de colaboración institucional para concretar proyectos y aprovechar los recursos disponibles en beneficio de la población.

La administración municipal señaló que mantiene la búsqueda de acuerdos y alternativas que permitan impulsar acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el trabajo conjunto con el Gobierno federal y el Gobierno de Coahuila.