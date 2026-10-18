Carlos Villarreal firma convenio con SICT para reciclar material en Monclova
La administración municipal de Monclova busca mejorar la calidad de vida mediante la reutilización de materiales.
Resumen
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El Ayuntamiento de Monclova podrá aprovechar material reciclado de los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 57, luego de firmar un convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal.
El acuerdo fue firmado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y Tanech Sánchez, director del Centro SICT en Coahuila, como parte de las gestiones municipales para obtener recursos materiales que puedan destinarse a acciones en beneficio de las familias de Monclova.
A través de este convenio, el municipio busca dar un nuevo uso al material recuperado durante la rehabilitación de la carretera, mediante la coordinación entre los gobiernos municipal y federal.
El Ayuntamiento destacó que estas gestiones forman parte de una estrategia de colaboración institucional para concretar proyectos y aprovechar los recursos disponibles en beneficio de la población.
La administración municipal señaló que mantiene la búsqueda de acuerdos y alternativas que permitan impulsar acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el trabajo conjunto con el Gobierno federal y el Gobierno de Coahuila.