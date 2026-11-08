Monclova refuerza su seguridad con más de 600 cámaras de vigilancia

La infraestructura de videovigilancia fortalece la prevención del delito, permite identificar responsables y agiliza la atención ante situaciones de riesgo.

Avances en seguridad municipal

Monclova ya cerró 2026 con más de 600 cámaras urbanas de vigilancia, como parte del fortalecimiento del modelo de seguridad municipal y el uso de tecnología para prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta. El alcalde Carlos Villarreal Pérez compartió los avances en materia de seguridad han sido posibles gracias a las inversiones realizadas por su administración y al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Impacto de la tecnología en la seguridad

La incorporación de tecnología ha permitido inhibir delitos, identificar rápidamente a presuntos responsables y detectar situaciones sospechosas, además de brindar auxilio inmediato ante escenarios de riesgo. El objetivo, es continuar fortaleciendo las herramientas de vigilancia y prevención para brindar mayor seguridad a las familias monclovenses.

Modelo de seguridad apoyado en tecnología

Con estas acciones, el Municipio busca consolidar un modelo de seguridad apoyado en tecnología y coordinación con el Gobierno del Estado.