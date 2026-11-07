Frontera refuerza su seguridad pública con nuevos policías

Frontera se prepara para reforzar su corporación de Seguridad Pública con ocho nuevos elementos que actualmente se encuentran en formación en la academia policial y que podrían incorporarse entre diciembre de este año y enero de 2027.

El ingreso de los cadetes representa el principal movimiento previsto en la plantilla laboral del Ayuntamiento, que durante los últimos siete meses ha mantenido estabilidad, sin cambios significativos en el número de trabajadores sindicalizados y de confianza.

De acuerdo con el director de Recursos Humanos, Ignacio Ortegón, los aspirantes avanzan en su preparación y en las evaluaciones de control y confianza, requisitos necesarios para integrarse formalmente a la corporación municipal.

Una vez concluido este proceso, los ocho nuevos policías podrán sumarse a las labores de vigilancia en los diferentes sectores de Frontera, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la corporación.

La incorporación de nuevos policías busca fortalecer la vigilancia en Frontera.

En cuanto al resto de las dependencias municipales, se mantiene prácticamente el mismo número de trabajadores desde marzo y abril. En el personal sindicalizado no se han registrado bajas ni incapacidades permanentes que obliguen a realizar ajustes en el contrato colectivo.

La plantilla de confianza también permanece sin variaciones importantes, por lo que no se han requerido sustituciones extraordinarias para mantener las actividades administrativas y operativas del municipio.

Ignacio Ortegón destaca que los cadetes están en proceso de evaluación y formación.

Con la próxima incorporación de los cadetes, Seguridad Pública será el área que tendrá una actualización en su personal, mientras el Ayuntamiento conserva estable el resto de su estructura laboral.

La plantilla laboral del Ayuntamiento se mantiene estable desde hace siete meses.