Alcaldesa de Frontera respalda restricción de celulares en escuelas

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, respaldó la decisión de limitar el uso de teléfonos celulares en las escuelas, al considerar que los estudiantes deben concentrarse en sus actividades académicas y evitar distracciones durante las clases.

La edil reconoció que actualmente los dispositivos electrónicos se han convertido en una necesidad incluso para los adultos, quienes pueden experimentar una sensación de incomunicación cuando no tienen acceso a ellos. Sin embargo, consideró que en el caso de los estudiantes es importante establecer reglas sobre su utilización dentro de los planteles educativos.

Recordó que cuando sus hijos estaban en edad escolar existían restricciones para llevar teléfonos celulares a las instituciones educativas y, cuando incumplían las reglas, los dispositivos les eran retirados durante dos o tres meses.

Señaló que los alumnos deben aprovechar el tiempo que permanecen en las aulas para aprender y realizar sus actividades escolares, sin mantenerse conectados con asuntos externos. "Yo creo que fue una buena decisión. Lo mejor es que aprovechen el tiempo que están en la escuela, que vean lo que tienen que ver en la escuela y dejar de conectarnos con lo que está fuera o con lo que está a distancia de nosotros", expresó.

Pérez Cantú aclaró que no se trata de rechazar los avances tecnológicos, pues reconoció que es necesario mantenerse actualizado y aprender a utilizar estas herramientas; no obstante, consideró que su uso debe acompañarse de disciplina. "Sabemos que tenemos que actualizarnos, sabemos que la tecnología tenemos que saberla manejar y todo, pero yo creo que debe haber disciplina en todo", concluyó.