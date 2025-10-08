Carlos Villarreal Pérez supervisa avances en obras de recarpeteo y reemplazo de red de drenaje en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó este martes un recorrido de supervisión por distintas obras que se ejecutan en la ciudad, entre ellas el recarpeteo de la calle Arturo Méndez, en la colonia Francisco I. Madero, y el reemplazo de red de drenaje en la colonia Cañada Norte, acciones que forman parte del Plan de Inversión 'Prendamos Monclova', impulsado en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Acompañado por personal de Obras Públicas y del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el edil constató los avances de los trabajos que, en el caso del recarpeteo, contemplan una inversión superior a 1.5 millones de pesos, beneficiando a las familias del sector con una vialidad más segura y funcional.

'Seguimos impulsando el Plan de Inversión Prendamos Monclova, con obras que transforman y mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esta rehabilitación de pavimento representa un paso más en la modernización de nuestra infraestructura urbana', compartió el alcalde durante la visita.

Más temprano, Villarreal Pérez acudió junto al equipo de SIMAS Monclova–Frontera a la colonia Cañada Norte, donde dio seguimiento a un reporte ciudadano recibido la semana pasada. Tras la revisión, se determinó el cambio de 15 metros de la red de drenaje sanitario en la calle Juan Ruiz de Alarcón, entre Manuel Acuña y Del Paso, con el fin de mejorar el servicio para los habitantes del sector.

El presidente municipal reiteró su compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía y de trabajar en equipo para atender de manera oportuna las necesidades de cada colonia.