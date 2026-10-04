Carlos Villarreal y Mavi Sosa Rubio impulsan inclusión en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, acompañaron la Mañana de Inclusión, realizada por el Monclova Country Club y su Tennis Academy como parte del Torneo Anual Peugeot Open 2026, una iniciativa que abrió las puertas del tenis a personas con discapacidad para disfrutar de una jornada deportiva y de convivencia.

Durante la actividad, encabezada por el presidente del Monclova Country Club, Romeo del Campo, y como representantes de la Tennis Academy, Daniela Chávez y Lisandro Gabbi, las y los participantes tuvieron la oportunidad de acercarse al tenis, conocer la dinámica del deporte y disfrutar de las instalaciones del Country Club en un ambiente de sana convivencia.

Esta jornada forma parte de las acciones que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, se impulsan en Monclova para promover la inclusión y generar espacios de participación para todas y todos. Desde el Gobierno Municipal y el DIF Monclova se desarrollan también programas y actividades dirigidos a personas con discapacidad, con acciones orientadas a ampliar su participación en la vida comunitaria y generar oportunidades de convivencia, recreación y desarrollo.

Carlos Villarreal reconoció al Monclova Country Club y a su Tennis Academy por abrir sus espacios y promover la inclusión a través del deporte.

"En Monclova queremos que todas y todos tengan las mismas oportunidades de participar, convivir y disfrutar de actividades que nos unen como comunidad. Agradecemos al Country Club por hacer equipo con nosotros y por demostrar que el deporte también puede abrir puertas y generar nuevas oportunidades para todas las personas", señaló.

Con este tipo de actividades, el gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado, instituciones, organizaciones y sociedad civil para impulsar acciones que promuevan la inclusión y amplíen las oportunidades de participación, convivencia y desarrollo para todas y todos los monclovenses.