Revisión de medicamentos en farmacias tras alerta de Cofepris

La alerta sanitaria emitida por la Cofepris activó la revisión de medicamentos en farmacias ante la detección de productos falsificados o adulterados que podrían representar un riesgo para la salud.

La autoridad sanitaria alertó sobre diversos medicamentos como Bedoyecta, Buscapina Compositum, Saizen y Granulox por irregularidades detectadas en determinados lotes, por lo que pidió a farmacias y distribuidores revisar sus existencias y evitar la venta de los productos señalados.

Dentro de las irregularidades se identificaron lotes con productos cuya fecha de caducidad habría sido modificada y otros que no fueron distribuidos por la empresa titular del registro sanitario. Así como medicamentos que no cuentan con registro de acondicionamiento ni distribución, como el caso de Bedoyecta, e inconsistencias detectadas en los empaques de presentación y fechas de caducidad, como el caso de Buscapina.

Ante esto, se inició una investigación por parte de la Secretaría de Salud de farmacias y los establecimientos dedicados a la distribución de medicamentos para identificar los lotes señalados, evitar su venta y retirar de circulación cualquier producto que corresponda a las alertas sanitarias.

Cofepris recomendó a la población adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y evitar productos provenientes de mercados, pulgas o canales informales, así como la compra en línea. Hasta el momento, la alerta nacional no implica que todos los productos de esas marcas sean falsificados, sino únicamente aquellos lotes y presentaciones identificados por la autoridad sanitaria.