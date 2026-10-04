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Coahuila

Revisión de medicamentos en farmacias tras alerta de Cofepris

La Cofepris detectó irregularidades en lotes de medicamentos como Bedoyecta y Buscapina.

Por Gerardo Martínez - 04 octubre, 2026 - 07:31 a.m.
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      La alerta sanitaria emitida por la Cofepris activó la revisión de medicamentos en farmacias ante la detección de productos falsificados o adulterados que podrían representar un riesgo para la salud.

      La autoridad sanitaria alertó sobre diversos medicamentos como Bedoyecta, Buscapina Compositum, Saizen y Granulox por irregularidades detectadas en determinados lotes, por lo que pidió a farmacias y distribuidores revisar sus existencias y evitar la venta de los productos señalados.

       

      Dentro de las irregularidades se identificaron lotes con productos cuya fecha de caducidad habría sido modificada y otros que no fueron distribuidos por la empresa titular del registro sanitario. Así como medicamentos que no cuentan con registro de acondicionamiento ni distribución, como el caso de Bedoyecta, e inconsistencias detectadas en los empaques de presentación y fechas de caducidad, como el caso de Buscapina.

      Ante esto, se inició una investigación por parte de la Secretaría de Salud de farmacias y los establecimientos dedicados a la distribución de medicamentos para identificar los lotes señalados, evitar su venta y retirar de circulación cualquier producto que corresponda a las alertas sanitarias.

       

      Cofepris recomendó a la población adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y evitar productos provenientes de mercados, pulgas o canales informales, así como la compra en línea. Hasta el momento, la alerta nacional no implica que todos los productos de esas marcas sean falsificados, sino únicamente aquellos lotes y presentaciones identificados por la autoridad sanitaria.

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