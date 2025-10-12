Impulsa Alcalde obras por 16 mdp

Con una inversión superior a los 16 millones de pesos, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa impulsando importantes acciones de infraestructura dentro del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", con el objetivo de fortalecer los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.

Durante la presente semana se llevaron a cabo entregas, arranques y supervisiones de obras en distintos sectores de la ciudad, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un municipio moderno, ordenado y con mejores vialidades. Entre las actividades realizadas esta semana destacan:

? La reposición de la red de agua en la Calle 9, de la Colonia 21 de Marzo.

? Una obra de agua y drenaje en la Calle Viesca, de la Colonia Oscar Flores Tapia.

? La entrega de pavimentación en el Callejón del Álamo, de la Colonia 5 de Abril.

? Una obra de recarpeteo en la Calle Lucio Blanco, de la Colonia Miravalle.

? El embanquetado del camellón central de la Colonia Petrolera.

? La rehabilitación de la Rotonda Plaza Guadalupe 1 o Rotonda de los Ingleses.

Además, se realizó la supervisión de las obras en proceso de pavimentación y redes de servicios en:

? La Calle 38, en la Colonia 21 de Marzo.

? La red de Agua en la Calle Brasil, en la Colonia Guadalupe.

? La red de Agua en la Calle Sao Paulo, en la Colonia Guadalupe.

? La red de Drenaje en la Calle Juan Ruiz de Alarcón, en la Colonia Canadá.

? El recarpeteo de la Calle Arturo Méndez.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el avance de estas obras es resultado del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien siempre ha mostrado su compromiso con Monclova y la región centro.

"Gracias a esta coordinación entre Estado y Municipio seguimos cumpliendo con hechos, mejorando los servicios básicos y la infraestructura que las familias merecen. Con nuestro gran Plan de Inversión Prendamos Monclova seguimos construyendo juntos un mejor futuro para todas y todos", subrayó el edil.