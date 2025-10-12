Acuerda minera pago por regalías

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Tras más de dos décadas de relación con el complejo minero Zapalinamé, el ejido Santa María logró concretar un acuerdo conciliatorio que representa un beneficio directo para sus campesinos. El convenio establece un pago de 17.50 pesos por tonelada de carbón extraída, resultado de negociaciones entre el comisariado ejidal Mario Ayala Alvarado y el representante de la empresa, Juan Pablo Martínez.

Durante dos meses, ambas partes sostuvieron reuniones para definir los términos del nuevo contrato, que beneficiará a una membresía de 106 socios ejidales. El acuerdo también contempla compromisos adicionales por parte de la empresa, como obras de infraestructura social y becas educativas para los hijos de los campesinos, lo que refuerza el impacto positivo del convenio en la comunidad.

La mina, ubicada en el predio conocido como "La Minita", había enfrentado una paralización de actividades debido al bloqueo realizado por los ejidatarios, quienes exigían condiciones más justas. Con la firma del acuerdo, las operaciones se reanudaron, marcando un nuevo capítulo en la relación entre el ejido y la empresa minera.

En sesión extraordinaria, el comité ejidal aprobó por unanimidad la nueva tarifa, reconociendo la necesidad de avanzar en la defensa de sus derechos y en la mejora de las condiciones de vida de sus integrantes. Sin embargo, aún queda pendiente la atención a los daños ambientales provocados por la explotación minera, especialmente en las más de 380 hectáreas afectadas, cuya rehabilitación sigue sin cumplirse.

Aunque en un inicio la empresa mostró resistencia a negociar un aumento mayor -de hasta 50 pesos por tonelada- y fue omisa ante las demandas por daños y perjuicios, el acuerdo alcanzado representa un paso importante. Los ejidatarios esperan que este precedente sirva para fortalecer futuras negociaciones y garantizar un trato justo para las comunidades rurales involucradas en actividades extractivas.