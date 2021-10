Causa alarma desaparición de 2 jóvenes

La desaparición de dos jóvenes en Monclova generó conmoción entre las familias, ya que durante varias horas no lograron establecer comunicación con ellas, pero afortunadamente estas regresaron con bien a sus hogares.

El día de ayer circularon a través de redes sociales publicaciones en la que se buscaba a Amarely Yamileth una joven de 16 años que tras salir de fiesta el sábado por la noche, ya no fue localizada. Los padres de la joven mencionaron que 9:10 de la noche perdieron total comunicación con ella y no contestaba su teléfono, sin saber el paradero de la menor.

Comentaron que había pedido permiso para ir a una fiesta con su amiga Fátima, la cual tampoco era localizada durante el día de ayer, lo generó gran temor entre los padres que no sabían nada de las menores.

Señaló que las menores acudieron a la fiesta en un InDriver, lo cual generó temor, pero posteriormente se dieron cuenta de que ambas jóvenes llegaron a la fiesta a través de una historia de Facebook de Fátima.

"Intente comunicarme con Amarely a las 12 de la noche para ir por ella, pero no contestó el teléfono, desde las 9:10 ya no sufismo nada de ella y hasta el momento no nos hemos podido comunicar", comentó la madre alrededor del medio día de ayer, cuando todavía no aparecía la joven.

Incluso a temprana hora acudieron a las instalaciones de Seguridad Pública, tras conocer que se había dado la detención de varios jóvenes, pero su hija y amiga no se encontraban entre ellos.

Fue hasta varias horas que localizaron a la menor, sin que se dieran detalles de donde se encontraban, únicamente señalaron familiares que ya la habían encontrado y que había regresado con bien.