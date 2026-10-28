Cecati 9 suma 76 nuevos operadores de autotransporte

MONCLOVA, COAH.- Con el egreso de una nueva generación de ocho conductores , el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) número 9 alcanzó un acumulado de 76 operadores de autotransporte graduados desde el lanzamiento de la especialidad en abril del año pasado, informó la directora del plantel, Sonia Patricia Ramos Orozco .

La funcionaria destacó que la institución continúa consolidándose como un semillero de capacitadores en el ramo con el objetivo de contribuir a aminorar el déficit de choferes que enfrenta la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), organismo que colabora estrechamente con la institución para facilitar la incorporación laboral de los graduados.

De acuerdo con Ramos Orozco, aproximadamente el 80 por ciento de los 76 egresados ya cuenta con empleo en el sector, debido a que varios de ellos poseían nociones previas o colaboraban en empresas, aunado a la demanda existente entre las compañías asociadas a la CANACAR.

En materia de inclusión, la directora resaltó que entre los graduados figuran cinco mujeres, incluida una en la presente generación, quienes han comenzado a abrirse paso en la especialidad gracias a que las unidades modernas incorporan equipamiento que facilita la operación vehicular.

Actualmente, 13 alumnos adicionales cursan el adiestramiento, mientras que el próximo 8 de diciembre iniciará un nuevo grupo. El plan de estudios comprende 180 horas impartidas en un lapso de dos meses: 144 horas de práctica y 36 de teoría, con un horario de 8:00 a 12:00 horas y un costo de 3 mil pesos.