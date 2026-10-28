Extrabajadores de AHMSA repudian sondeo de la STPS y exigen soluciones concretas

Ante la llegada de una comisión federal a principios de noviembre, exempleados califican la visita como innecesaria y exigen respuestas definitivas a sus demandas laborales en lugar de nuevos diagnósticos.

Extrabajadores de Altos Hornos de México se pronuncian ante la llegada de funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la Región Centro.

MONCLOVA, COAH.- Ante el inminente arribo de una comisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a principios de noviembre, extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) manifestaron su escepticismo y calificaron la medida como un ejercicio innecesario tras cuatro años de afectaciones económicas y sociales en la región.

José Luis Morales, vocal del grupo de Defensa Laboral, señaló que el problema derivado del cierre de la acerera es de dominio público y no ha permanecido oculto.

"El sondeo pues yo creo que ya está de más, porque ya son 4 años", expresó, al cuestionar la efectividad de las acciones federales ante la prolongada parálisis de la empresa.

Pese a la postura crítica sobre el objetivo de la visita, el representante confirmó que mantendrán la obligación de recibir a los funcionarios federales, toda vez que fue el propio sector obrero el que tocó puertas en busca de atención institucional.

Los afectados reiteraron que la expectativa central es obtener respuestas definitivas al pliego petitorio presentado, el cual demanda un alto al saqueo, la reactivación de la fuente de empleo y justicia social para las familias del municipio.

Finalmente, los extrabajadores enfatizaron que el vía crucis que padece la Región Centro requiere acciones inmediatas de la dependencia federal, así como la intervención de legisladores y del equipo de trabajo encargado, recordando que un centenar de compañeros fallecieron durante este periodo sin alcanzar una resolución a su situación laboral.