Cecytec presenta cuadros folclóricos en el Teatro de la Ciudad

MONCLOVA, COAH.- El grupo de danza folclórica Teocalli Mazahua , perteneciente al Cecytec Plantel Sur , se presentará este jueves 29 a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad con un espectáculo gratuito enfocado en rescatar y difundir las tradiciones e identidad del estado.

La agrupación, integrada por alrededor de 35 alumnos destacados del plantel, ofrecerá un repertorio compuesto exclusivamente por cuadros de danza de Coahuila, abarcando representaciones culturales de las regiones Sureste, Laguna, Centro y Norte.

Entre los números preparados destacan la escenificación de la vendimia de Parras de la Fuente y un ritual inspirado en la tribu Kikapú.

El grupo Teocalli Mazahua cuenta con proyección a nivel nacional, tras haber obtenido primeros lugares en certámenes y presentaciones en estados como Yucatán, Michoacán (Morelia) y San Luis Potosí, además de realizar giras por diversos municipios de la entidad.

El montaje tendrá una duración aproximada de una hora de manera continua y ágil. Para la preparación de este evento, los estudiantes han mantenido jornadas de ensayo vespertinas en las instalaciones del Cecytec Sur, tras cumplir con sus horarios académicos matutinos de 7:00 a 13:00 horas.

El director de Cecytec Sur, José Alberto Medina, e integrantes de la agrupación invitaron a la comunidad monclovense a asistir con anticipación al Teatro de la Ciudad, dado que el acceso será completamente libre.