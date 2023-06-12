Celebran día ‘Pole Urbano’

En los últimos años el pole dance o pole fitnes ha tenido una mayor penetración entre la sociedad, que lo han adoptado como una práctica de ejercicio, disciplina y que día a día llega a más personas, es por eso que el segundo domingo de junio se celebra el Día del Pole Urbano que se realiza con la finalidad de romper los tabúes y mitos que existen de este deporte.

Durante esta celebración todas las mujeres que practican pole fitnes, salen a las calles a mostrar lo que han aprendido y demostrar que es un deporte en el que se requiere de un gran trabajo y disciplina.

El día de ayer las calles de Monclova fueron tomadas por las mujeres que dedican este deporte y que aprovecharon la infraestructura urbana que existe en plazas, parques y la misma calle, para conmemorar este día.

“Los estudios de pole de todo el país dejamos el entrenamiento de salón a puerta cerrada y salimos a entrenar al aire libre, demostrando que s una disciplina deportiva como otras, que tiene muchas ventajas y que no tiene que ser motivo de vergüenza”.

Cada vez el pole fitnes ha tenido una mayor aceptación entre la ciudadanía, por mujeres que buscan incluirse en esta actividad, así como la sociedad en general que ha eliminado los tabúes.

Integrantes del estudio Vito Pole Fit & More fueron algunas de las chicas que salieron a las calles como parte de esta celebración, en donde hicieron una muestra de este deporte con el fin de desmitificarlo y demostrar que es un deporte que requiere de disciplina, de constancia y es uno de los deportes que más exige físicamente.

Se indicó que es un deporte que va ganando aceptación, que no tiene edad, que pueden practicar desde menores de edad, jóvenes, hasta adultos mayores.