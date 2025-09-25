Inaugurada Academia Regional en Monclova para Fortalecer Seguridad

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó junto al alcalde Carlos Villarreal la ceremonia de graduación de 46 policías de la Academia Municipal, donde fungieron como padrinos de generación. Este evento representa un paso firme en el fortalecimiento de la seguridad en Monclova y en la Región Centro-Desierto.

Durante la ceremonia también se llevó a cabo el último pase de lista de seis policías que concluyeron su servicio y se jubilaron este 2025, además del arranque de la Academia Regional con 41 cadetes que inician su preparación para integrarse a las corporaciones de seguridad.

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez destacó que, "para nuestro Gobierno, para el Gobierno del alcalde Carlos Villarreal, para los alcaldes aquí presentes de los diferentes municipios de la región; así como para nuestra gente, el tema de seguridad es lo más importante. Por eso cada evento que tenemos de seguridad representa el seguir blindando a nuestro Estado".

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal reiteró el compromiso de las y los alcaldes de la Región Centro-Desierto con los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad, en materia de incorporación de nuevos elementos y homologación salarial, con el compromiso de alcanzar la meta en 2027. "Esto permitirá fortalecer día a día a nuestras corporaciones para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, porque en seguridad por nuestras familias: ¡ni un paso atrás!", subrayó.

Más tarde, el alcalde Carlos Villarreal acompañó al gobernador Manolo Jiménez y a su esposa, Paola Rodríguez, en el arranque del programa Level Up Coahuila, una iniciativa de Inspira Coahuila que busca fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés desde la primaria hasta la universidad, además de brindar capacitación a las y los maestros. Esta estrategia integral abre a niñas, niños y jóvenes más herramientas para su desarrollo académico y mayores oportunidades de inserción laboral en el futuro.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de seguir trabajando en equipo para fortalecer la seguridad y la educación, dos pilares fundamentales que garantizan el bienestar de las familias de Monclova y de toda la Región Centro Desierto.