Anunciadas nuevas empresas en Monclova para diversificar economía

A través del Gobierno del Estado se sigue trabajando para la diversificación económica y la llegada de nuevas empresas a la región, en donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que antes de que concluya el año, se arrancarán nuevas empresas y se anunciarán otras en Monclova y en la región.

El mandatario estatal reconoció que durante este año la generación de empleos se ha visto afectada por la incertidumbre de los aranceles de Estados Unidos, sin embargo aseguró que los proyectos estratégicos permitirán detonar la economía local.

"Nosotros estamos trabajando en la diversificación, además de la posible reactivación (de AHMSA), necesitamos 'jalar' otro tipo de industria, pero desafortunadamente el tema de los aranceles hoy en día no ayuda mucho", señaló.

Indicó que la industria automotriz continúa apostando por Coahuila, como el caso de Dual por lo que actualmente están habilitando nuevas naves industriales para poder albergar esta industria.

Mencionó que si se hubiera continuado con el dinamismo que se traía durante el 2024 y la proyección que se tenía para el 2025, se hubiera logrado un importante desarrollo con la llegada de nuevas empresas, sin embargo reconoció que el tema de los aranceles detuvo las inversiones.

El Gobernador adelantó que se buscan proyectos adicionales con la Federación, como la producción de gas sustentable en Coahuila, así como la próxima licitación de carbón, con lo que se beneficiaría a las regiones centro y carbonífera.

"Son acciones paralelas que estamos impulsando para fortalecer la economía de la Región Centro y la Carbonífera", puntualizó.

Señaló que antes de que finalice el año se darán importantes anuncios, en donde se están realizando gestiones para concretar proyectos a corto plazo, que traerán a la región miles de empleos.