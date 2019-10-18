Cerrará Paredes con éxito el 2019

A dos meses de concluir el año, el alcalde Alfredo Paredes López ya se prepara para cerrar con gran éxito el 2019, se ha enfocado en temas prioritarios que sin duda benefician a los monclovenses y hacen de la ciudad un lugar mejor para vivir.

En entrevista para La Acerera, el alcalde habló sobre el esfuerzo que realizan con el Gobierno del Estado para que la ciudad tenga esos puntos importantes para salir adelante, con la ayuda de los buenos ciudadanos se logrará, seguridad, limpieza, transformación, con buenos valores de los ciudadanos.

“Estamos curtidos en la adversidad, la persona de Monclova tiene el ADN luchón, de salir adelante, de levantarse para ir a trabajar todas las mañanas”, señaló el alcalde.

SEGURIDAD

Alfredo Paredes López; Alcalde.

Lo que se quiere hacer como gobierno es dar un granito de área para un mejor lugar para vivir, mucho esfuerzo se requiere en conjunto, mencionó que Coahuila es el cuarto Estado del país con mayor seguridad, se tiene que seguir haciendo estrategias con todas las corporaciones para que haya paz y tranquilidad,

“Hay una gran organización, la seguridad se combate todos los días, pues si se afloja un día la delincuencia ve oportunidad y entra, por eso hay coordinación Guardia Nacional, 105 Batallón, todos blindando esta gran región”, señaló.

Se ha trabajado en tener más áreas deportivas, muchos eventos culturales, es una ciudad campeona y no solo por el triunfo de Los Acereros sino por la calidad de la gente, sin duda el alcalde comentó que la actividad que se han hecho durante todo este año ha traído mucho fruto.

RECORTES PRESUPUESTALES

Ante la situación por el recorte del presupuesto en el País, el alcalde comentó que hay que seguir ajustándose el cinturón para que la ciudad vaya adelante, mucho tiene que ver la colaboración de empresarios, representantes de cámaras, sociedad civil, que la ciudadanía se involucre con labores de la Presidencia Municipal para juntos construir el área y el entorno que todos queremos.

Acercamiento con medios de comunicación que son la parte fundamental para que lleguen peticiones y se atienden de forma inmediata, gente de atención ciudadana en radiodifusoras para que ciudadanía pueda hacer sus peticiones de cualquier índole que se pueda atender.

Trabajan los mercaditos en tema de Desarrollo Social, se atiende a quienes llegan al hospital del DIF.

CONFLICTO SINDICAL

“Estoy seguro que es una página que se cierra y se abre una página de prosperidad para la ciudad”, señaló el alcalde luego del conflicto por cuestiones sindicales.

Espera que no se vuelvan a repetir estos acontecimientos y mejor que seguir velando por intereses de mayoría de ciudadanos, comentó que habló con líderes de sindicatos, independientemente de cualquier interés, lo que importa es el interés de Monclova, oportunidades de empleo, seguridad, tranquilidad, para eso hay que seguir trabajando juntos.

“Lo entendieron porque pese a cualquier diferencia entre grupos sindicales, hay coincidencias todos queremos que a Monclova le vaya bien, que haya aquí universidades para que nuestros hijos no se vaya, que haya empleos para que nuestras familias se queden aquí”.

ESTRATEGIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL

Se han hecho estrategias como recorte de personal o personal administrativo que ya sea más operativo, esto ha ayudado a no salir de las colonias, han bajado algunos fondos pero se ha dado prioridad a que haya inversión, más atención en programas sociales, ese contacto con ciudadanos.

El alcalde comentó que una forma de amortizar esta situación es que ciudadanos se involucren, plazas donde antes entraba personal de forestación o limpieza, ahora hay gente que ayuda, limpia su banqueta, su colonia, están ayudando a tener un importante ahorro.

Se aumentó el salario de policías operativos en casi un 10% no se descuidará, se seguirá poniendo cámaras de vigilancia, se darán las cosas buenas en Monclova.

El PLAN DE TRABAJO ES TRAER MÁS INVERSIONES

Viajar a China con Miguel Ángel Riquelme Solís; Gobernador del Estado traerá buenos resultados, mencionó que Región Centro es parte importante, por lo que comentó que se harán parques industriales para antes de que termine su administración.

“Habrá uno o dos parques de este tipo en la ciudad, hay disposición y buena voluntad de empresarios locales y extranjeros, empezarán a venir delegaciones Chinas haremos recorrido con ellos, les gustará Monclova está ubicado en una área de conectividad con Estados Unidos y Canadá”, comentó el alcalde.

El corazón del Estado está en buena condición, se terminan libramientos Carlos Salinas y más que ayudarán a tener reservas territoriales para que se instalen en Monclova, se está dando facilidad, incluso hasta de más, pues es necesario para generar empleos para los ciudadanos.

Indicó que vienen buenas noticias, ya vendrá el gobernador, vendrá una cascada de poner primeras piedras de nuevas empresas que generarán mucho empleo, lograrán la diversidad en la producción.

“Tenemos que cambiar mentalidad muchos de los que nacemos aquí queremos trabajar en Altos Hornos pero hay que buscar que hacer con acero de AHMSA eso permitirá que la planta produzca más y diversificar la producción”, comentó.

Por ultimo dijo que los teléfonos 866 107 30 25 y 866 1009473 están disponibles las 24 horas del día, se atienden los reportes de cualquier índole, siempre se busca tener comunicación directa con ciudadanos porque siempre hay alternativa de solución.

Pidió a ciudadanos buscar todos los días tener una ciudad limpia, segura, una ciudad con valores, una ciudad avante.