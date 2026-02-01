Carlos Villarreal promueve el Gran Serial MTB en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de impulsar el deporte, fortalecer el turismo deportivo y seguir posicionando a Monclova como sede de eventos de alto nivel, el alcalde Carlos Villarreal se reunió con los equipos de ciclismo de montaña locales que participarán en el Gran Serial MTB Coahuila 2026, competencia que se desarrolla con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el encuentro, se dio a conocer que el serial contará con tres sedes en Monclova: el 12 de abril, organizado por José Antonio Terrazas López, presidente del equipo Black Mambas, en el Cerro de la Gloria; el 7 de junio, organizado por Enrique Morua, presidente del equipo Nuevo Mundo, en la pista de Las Higueras; y el 11 de octubre, con la Gran Final del Serial, organizada por Juan Manuel Cruz Ballesteros, presidente del equipo Rebels Rc, en el Ecoparque.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el impulso al deporte forma parte de una visión integral de desarrollo para la ciudad, al fomentar la sana convivencia, fortalecer el tejido social y generar actividad económica a través del turismo deportivo, beneficiando a comercios, servicios y familias monclovenses.

Asimismo, agradeció la confianza de Martha Leticia Valdez, presidenta del Gran Serial MTB Coahuila, por elegir nuevamente a Monclova como sede de la Gran Final. "Gracias al trabajo en equipo y al respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez, nuestra ciudad sigue posicionándose como un destino deportivo competitivo, capaz de albergar eventos que generan derrama económica y oportunidades para nuestra gente", señaló el edil.

Con este tipo de encuentros el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con clubes deportivos, organizadores, sociedad civil y el Gobierno del Estado, fortaleciendo la infraestructura deportiva y atrayendo más eventos que consoliden a Monclova como una ciudad activa, dinámica y referente del deporte en Coahuila.