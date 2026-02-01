SNE ofrece más de 150 vacantes en jornadas de contratación: Coahuila

Con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la población, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) llevará a cabo la próxima semana una serie de jornadas de contratación en sus instalaciones, en las que ofertarán más de 150 vacantes en distintos perfiles.

La coordinadora del SNE, Edna Heredia Alarcón, dio a conocer que las primeras jornadas se desarrollarán martes 3 y miércoles 4 de febrero, con la participación del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), el cual estará reclutando oficiales penitenciarios y médicos penitenciarios.

Para el puesto de oficial penitenciario, los aspirantes deberán tener secundaria terminada, tener entre 18 y 40 años de edad, y en el caso de los hombres, contar con su cartilla militar liberada. Además, se establece como requisito una estatura mínima de 1.64 metros para hombres y 1.58 metros para mujeres, no tener tatuajes visibles, no se requiere experiencia y se solicita disponibilidad para viajar o cambiar de residencia.

De igual forma, indicó que el viernes 6 de febrero se llevará a cabo una jornada adicional con la empresa Golden Dragon, la cual ofertará vacantes en el área de producción, dirigida a personas con secundaria terminada y edad de 20 a 30 años.

Heredia Alarcón invitó a las personas interesadas a acudir a las oficinas del SNE con su documentación, al señalar que estas jornadas representan una opción para quienes buscan incorporarse al sector laboral formal.