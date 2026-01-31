Conato de incendio moviliza a bomberos en el barrio La Piedra

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Un conato de incendio registrado en una vivienda del barrio La Piedra generó la rápida movilización de los elementos del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro se originó en una de las habitaciones del inmueble y fue controlado oportunamente para evitar que se propagara hacia el resto de la casa.

Vecinos del sector, al percatarse de que del domicilio emanaba humo, solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades competentes. Gracias a la pronta reacción de los habitantes y a la intervención de los bomberos, la situación no pasó a mayores, logrando contener el fuego en cuestión de minutos.

¿Cómo ocurrió el incendio?

El incidente ocurrió en la vivienda marcada con el número 214 de la calle Pino Suárez. Al momento del conato no había personas dentro del inmueble, por lo que los bomberos procedieron a realizar maniobras de enfriamiento con autorización de la propietaria, identificada como Francisca N, quien arribó al lugar justo cuando se desarrollaba la emergencia.

La ciudadana explicó que al llegar a su hogar se percató de la presencia de humo y permitió el ingreso de los elementos de emergencia. Posteriormente, informó que la probable causa del incendio fue un corto circuito en la instalación eléctrica de la habitación afectada.

Detalles del incidente

El fuego consumió un peinador y un televisor, sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades exhortaron a la población a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas para prevenir este tipo de incidentes que, aunque menores, pueden poner en riesgo la seguridad de las familias.