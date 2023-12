Cierran Anexo “Impacto de Fe”. Se desconoce dónde se encuentra el resto de los internos

Monclova, Coah.- Cierran Anexo “Impacto de Fe”. Se desconoce donde se encuentra el resto de los internos.

No era la primera ocasión que un menor de edad perdía la vida al interior del anexo ubicado al oriente de la ciudad informaron familiares de Cristofer de 14 años de edad y quien murió el pasado martes en el Centro de Rescate por traumatismo craneoencefálico, consecuencia de severos golpes que recibió.

Aún cuando no ahondo en detalles por el proceso penal que se lleva a cabo en contra de dos hombres por la muerte del menor, informó a Periódico la Voz que han recibido mensajes de personas que tuvieron a sus familiares en este Anexo y que habían sido agredidos de manera brutal.

“Mi Niño no fue la primera víctima, meses atrás ya había habido una víctima y nadie quiso levantar la voz ni decir nada por miedo y temor. También me han estado llegando solicitudes de mensaje a redes sociales de gente que tuvieron hijos ahí y me dicen que los torturaban ahí.”

“Yo le pido a la gente que ahora es tiempo de denunciar y exigir justicia, también al Alcalde para que atienda estos lugares y no permita que se sigan cometiendo más abusos” informó.

Señaló que el Anexo no contaba ni con salida de emergencia y la puerta que tenían en la planta alta estaba sellada por completo y las ventanas tenían laminas para que no entrara la luz del día.

Cabe recordar que el pasado martes la madre de Cristofer recibió una llamada cerca de las 11 de la noche donde le informaban de parte del Anexo “Impacto de Fe” que su hijo se encontraba en instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, al arribar a la clínica su hijo ya no contaba con signos vitales.