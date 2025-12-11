Contactanos
Coahuila

Bancos cerrados el 12 de diciembre por Día del Empleado Bancario

Los usuarios deben programar sus pagos y operaciones, ya que solo estarán disponibles los servicios electrónicos durante el cierre de bancos.

Por Gerardo Martínez - 11 diciembre, 2025 - 05:31 p.m.
      Este viernes 12 de diciembre las instituciones bancarias de todo el país permanecerán cerradas debido a la conmemoración del Día del Empleado Bancario, fecha establecida como inhábil por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

      La medida aplicará para todas las sucursales, por lo que el día de hoy se suspenderán la atención y trámites en ventanilla en los bancos.

      Ante el cierre, las autoridades informaron a la población con el fin de que programaran sus pagos, depósitos y operaciones presenciales que tuvieran que hacer, con el objetivo de evitar contratiempos.

      Este viernes únicamente estarán disponibles los servicios electrónicos, a través de las aplicaciones móviles, la banca en línea, cajeros automáticos y depósitos en tiendas de conveniencia.

      Además se indicó que de acuerdo a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de pago de créditos, de servicios o movimientos coincide con un día inhábil, el usuario podrá realizarlo al siguiente día hábil sin generar cargos adicionales.

      Esta norma tiene como finalidad proteger a los ciudadanos y evitar afectaciones por la suspensión de actividades, por lo que en caso de que se venza algún pago, lo podrán realizar este sábado o el próximo lunes.

      Los bancos retomarán sus operaciones habituales el próximo sábado, en algunos casos hasta el próximo lunes.

