Bancos cerrados el 12 de diciembre por Día del Empleado Bancario

Este viernes 12 de diciembre las instituciones bancarias de todo el país permanecerán cerradas debido a la conmemoración del Día del Empleado Bancario, fecha establecida como inhábil por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La medida aplicará para todas las sucursales, por lo que el día de hoy se suspenderán la atención y trámites en ventanilla en los bancos.

Ante el cierre, las autoridades informaron a la población con el fin de que programaran sus pagos, depósitos y operaciones presenciales que tuvieran que hacer, con el objetivo de evitar contratiempos.

Este viernes únicamente estarán disponibles los servicios electrónicos, a través de las aplicaciones móviles, la banca en línea, cajeros automáticos y depósitos en tiendas de conveniencia.

Además se indicó que de acuerdo a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de pago de créditos, de servicios o movimientos coincide con un día inhábil, el usuario podrá realizarlo al siguiente día hábil sin generar cargos adicionales.

Esta norma tiene como finalidad proteger a los ciudadanos y evitar afectaciones por la suspensión de actividades, por lo que en caso de que se venza algún pago, lo podrán realizar este sábado o el próximo lunes.

Los bancos retomarán sus operaciones habituales el próximo sábado, en algunos casos hasta el próximo lunes.