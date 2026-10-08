CIESA pide 90 días más para revisar activos de AHMSA y MINOSA

CIESA solicitó una prórroga de 90 días naturales para revisar los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), mientras mantiene una oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir la unidad productiva.

La petición fue presentada el 6 de octubre por José Arturo Domínguez Arteaga, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

La empresa plantea contar con tres meses adicionales para verificar las condiciones de los bienes que forman parte de la operación y determinar con mayor precisión cuáles continúan dentro del patrimonio sujeto al concurso mercantil.

Entre los aspectos que pretende revisar se encuentran la existencia, ubicación, estado físico y situación jurídica de los activos, así como posibles bienes vendidos, excluidos, deteriorados o que se encuentren en posesión de terceros.

La solicitud contempla también la revisión de inventarios, instalaciones industriales, talleres, almacenes, equipos y otros bienes relacionados con AHMSA y MINOSA.

CIESA plantea además revisar aspectos vinculados con ANTAIR, S.A. de C.V., así como aclarar la situación patrimonial, registral y posesoria de determinados activos relacionados con el grupo empresarial.

RATIFICA OFERTA DE MIL 400 MILLONES DE DÓLARES

En su escrito, CIESA ratifica que mantiene una propuesta de mil 400 millones de dólares para la adquisición.

Sin embargo, la solicitud de prórroga deja pendiente otro aspecto relevante del procedimiento: la garantía de seriedad.

El escrito presentado por la compañía no acredita, por sí mismo, que dicho depósito haya sido realizado, por lo que la oferta económica y el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del procedimiento son asuntos que deben distinguirse.

La empresa sostiene que su intención de continuar con el proceso permanece vigente y que la revisión adicional permitiría avanzar con mayor certeza hacia una eventual adquisición.

BUSCAN ACLARAR SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS

CIESA expone que el prolongado periodo de inactividad de AHMSA y MINOSA hace necesario verificar físicamente y mediante documentación el estado actual de los bienes.

La compañía plantea que pudieron registrarse ventas, retiros, deterioros, desmantelamientos o movimientos de activos que requieren ser aclarados antes de avanzar en la operación.

También hace referencia a cuestionamientos relacionados con determinadas operaciones del grupo, incluida la participación de AHMSA en la Línea Coahuila-Durango.

Por ello, solicita contar con información que permita conciliar los inventarios con los bienes existentes y determinar cuáles forman parte del patrimonio concursal.

SOLICITUD AÚN DEBE SER RESUELTA

CIESA pidió que se tenga por ratificada su oferta y que se le concedan 90 días naturales adicionales para realizar las revisiones planteadas.

También solicitó acceso a las instalaciones y a la información necesaria para verificar los activos, además de incorporar al expediente un informe que permita conciliar los bienes incluidos en la unidad productiva con los inventarios y su situación jurídica.

La petición deberá ser analizada por la jueza Ruth Haggi Huerta García, quien determinará lo conducente dentro de los expedientes concursales de AHMSA y MINOSA.

Por ahora, los 90 días adicionales representan una solicitud de CIESA y no una prórroga que pueda darse por autorizada.

Mientras la petición es analizada, la oferta de mil 400 millones de dólares permanece planteada, pero el avance de la operación dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas dentro del procedimiento y de las determinaciones que emita el juzgado.