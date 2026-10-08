Saquean cuevas por encargo

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El saqueo de pinturas rupestres en cuevas de Cuatro Ciénegas habría sido realizado por encargo y mediante una operación que requirió herramientas, conocimiento técnico y varias horas de trabajo para desprender fragmentos de los paneles.

Los responsables habrían extraído piezas de las cuevas Pinta II y Pinta VI durante enero de 2025, para posteriormente trasladarlas hacia Monclova o la frontera con Estados Unidos y entregarlas a un comprador.

El daño no sólo representó la pérdida de material arqueológico, sino también la alteración de registros que permiten conocer la forma de vida, el entorno y las expresiones culturales de los antiguos grupos de cazadores-recolectores que habitaron esta región.

Durante un recorrido acompañado por el arqueólogo Yuri De la Rosa Gutiérrez, fueron identificadas las marcas dejadas por quienes intervinieron los paneles.

Los responsables utilizaron herramientas, sierras y taladros para desprender fragmentos de roca que contenían pinturas rupestres. El procedimiento provocó fracturas, desprendimientos y la dispersión de numerosos pedazos sobre el suelo.

Entre los fragmentos afectados se encuentra la representación de una mano, mientras que otros elementos antropomorfos y geométricos también resultaron dañados.

La primera afectación fue reportada en enero de 2025 y, posteriormente, una inspección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permitió establecer que no se trataba de un solo punto intervenido, sino de dos sitios arqueológicos.

El trabajo de extracción habría requerido permanecer durante horas en las cuevas y realizar cortes directamente sobre la roca, lo que dejó evidencias de la forma en que fueron arrancados los fragmentos.

El saqueo también representa una dificultad para los investigadores, debido a que cada pintura forma parte de un contexto arqueológico que permite relacionar las expresiones gráficas con los grupos humanos que las realizaron.

UN PATRIMONIO DIFÍCIL DE RECUPERAR

Yuri De la Rosa explicó que las pinturas rupestres de esta región poseen características particulares en el uso del color, la tinta plana y el grosor de las líneas, elementos que permiten diferenciarlas de otras expresiones localizadas en Coahuila.

Los grupos indígenas que habitaron Cuatro Ciénegas desarrollaron manifestaciones distintas a las encontradas en La Laguna, la zona Pecos, la frontera y el sureste de Coahuila.

Aunque se trataba de grupos de cazadores-recolectores, cada comunidad tenía formas propias de representar su entorno, sus recursos naturales y su manera de entender el territorio.

Para los especialistas, retirar una pintura de su lugar de origen significa perder parte de esa información, pues el valor arqueológico no se encuentra únicamente en el fragmento pintado, sino en su ubicación, relación con otros elementos y contexto.

LA REGIÓN QUE GUARDA LAS RESPUESTAS

Uno de los puntos de mayor interés para los investigadores es La Laguna, debido a la diversidad de estilos rupestres que confluyen en esa zona.

El arqueólogo explicó que en tiempos antiguos existió un enorme cuerpo de agua que se extendía desde lo que actualmente es Torreón hasta Parras de la Fuente, condición que habría favorecido la movilidad y el contacto entre diferentes grupos de cazadores-recolectores.

Esa interacción podría explicar la presencia de distintas expresiones rupestres en una misma región.

Entre los estilos identificados se encuentran manifestaciones asociadas con Cuatro Ciénegas, Pecos, Candelaria y otras zonas del norte y sureste de Coahuila, lo que convierte a La Laguna en un punto relevante para estudiar los movimientos y contactos de los antiguos habitantes del desierto.

Para los arqueólogos, el reto consiste en reconstruir esa historia sin perder los elementos que todavía permanecen en las cuevas, mientras se trabaja en la recuperación de los sitios afectados por el saqueo.