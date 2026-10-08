Fue un crimen: Detienen al asesino de Abel Castillo

Las autoridades estatales lograron la localización sin vida de una persona que contaba con ficha de búsqueda desde el pasado lunes en la Región Centro-Desierto, así como la inmediata detención del presunto responsable del homicidio.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial tras activarse las labores de investigación tan pronto como se conoció la desaparición.

Fernández Montañez detalló que el móvil del crimen responde a un vínculo de carácter personal entre la víctima y el agresor, descartando que guarde relación con otro tipo de hechos delictivos en la zona.

Acciones de Prevención en Planteles Educativos

En un segundo plano, el titular de la Fiscalía General del Estado abordó las acciones de prevención y supervisión en planteles educativos tras recientes incidentes y reportes que generaron alarma entre la población escolar.

El fiscal confirmó que se han registrado intervenciones preventivas, entre ellas la detención de un estudiante que difundió una supuesta amenaza en redes sociales argumentando que se trataba de una broma, así como el aseguramiento de dos menores en la Región Centro que pretendían confrontar a otros alumnos portando una pistola de postas.

Llamado a la Responsabilidad entre Jóvenes

Asimismo, hizo un llamado directo a los jóvenes a actuar con responsabilidad y enfatizó que realizar amenazas o difundir falsos reportes en plataformas digitales constituye un delito perseguido por la Policía Cibernética, por lo que no habrá tolerancia.

Finalmente, destacó que se mantienen las supervisiones constantes en las instituciones educativas y anunció que se trabajará de manera coordinada con autoridades universitarias, como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, para reforzar los protocolos internos de seguridad y respuesta.