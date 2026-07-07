FBI y la captura de El Mayo: Sheinbaum exige respuestas

El Gobierno de México solicitará formalmente al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que confirme si participó en la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de que surgieran nuevos indicios que contradicen la versión oficial presentada en 2024.

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la Cancillería pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar un requerimiento formal al FBI para esclarecer cuál fue su participación en el operativo que llevó al histórico líder del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense.

¿Qué motivó la solicitud al FBI?

La decisión surge después de que el FBI exhibiera en un museo de Nuevo México la aeronave utilizada en el traslado de Zambada, acción que reavivó las dudas sobre la intervención directa de autoridades estadounidenses. En su momento, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ni agentes, ni pilotos, ni aeronaves del gobierno estadounidense participaron en la operación.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que es indispensable conocer la verdad sobre cómo ocurrió la captura, ya que el combate al crimen organizado no puede justificar actos de intervención o violaciones a la soberanía nacional. También sostuvo que aclarar los hechos es importante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

¿Qué se espera de la respuesta del FBI?

El gobierno mexicano espera que tanto la FGR como la Secretaría de Relaciones Exteriores presenten un informe con los resultados de las investigaciones y las respuestas que, en su caso, emita el FBI sobre este polémico caso.