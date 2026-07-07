Congreso del Estado se realiza virtualmente tras agresiones en Saltillo
Las medidas de seguridad fueron implementadas tras los incidentes de la semana pasada, cuando manifestantes ingresaron al recinto legislativo.
Resumen
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Saltillo, Coahuila.- La sesión de este martes del Congreso del Estado se llevó a cabo de manera virtual, luego de las agresiones registradas durante la reunión anterior por presuntos integrantes del Partido del Trabajo (PT) y simpatizantes del diputado Antonio Flores.
Mientras los legisladores participaron a distancia, el recinto legislativo permaneció resguardado por elementos de seguridad para prevenir cualquier incidente.
Aunque Antonio Flores había asegurado públicamente que acudiría a la sesión, finalmente no se presentó. Además, el Congreso se encuentra actualmente en periodo de Diputación Permanente, por lo que al legislador no le correspondía asistir a los trabajos de este órgano.
Medidas de seguridad implementadas
Las medidas de seguridad fueron implementadas tras los hechos ocurridos la semana pasada, cuando manifestantes ingresaron al Palacio Legislativo y protagonizaron actos de confrontación que obligaron a reforzar la vigilancia en torno al recinto.