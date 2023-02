Clausura Secretaría de Salud anexo "Rompiendo Cadenas"

MONCLOVA., COAH.-Por medio del departamento de regulación sanitaria, la Secretaría de Salud suspendió de forma definitiva las acciones del centro de atención contra las adiciones "Rompiendo Cadenas" ubicado en la calle Gustavo Díaz Ordaz del fraccionamiento 288 por no contar con permisos de operación y omitir los datos en los expedientes de tres internos menores de edad, entre muchas otras cosas.

También lee: Aún no ha pagado AHMSA quincena a sus empleados de confianza

Luego de recibir algunas denuncias, acudió hasta el lugar antes mencionado, personal de regulación sanitaria para hacer revisiones diversas al inmueble, por lo que después de más de dos horas concluyeron que el lugar debía ser cerrado, colocando sellos de clausura al exterior del mismo y dando un lapso de 72 horas a los dueños y encargados del lugar para desalojarlo.

El jefe de la jurisdicción sanitaria Faustino Aguilar dijo que se procedió a suspender el establecimiento debido a que este no contaba con consultorio médico ni evidencias profesionales para realizar la función que supuestamente realizaban al interior el mismo, además tenían 3 menores de edad quienes no tenían su expediente completo, por lo que no debían estar recibiendo tratamiento alguno ni ellos ni los 30 adultos más anexados en el lugar.

Dijo que también se detectaron problemas de higiene, pues el centro no contaba con agua corriente ni certificado de fumigación, además no había un médico certificado para atender a los pacientes ni nada que avalara la función que se estaba realizado al interior del mismo.

"Decidimos colocar la suspensión por que no tienen permiso de operación, no contaban con avisos de funcionamiento, se les solicitó que llamaran a los familiares de internos para fueran a recogerlos y cerraran el lugar, pues en esas condiciones no puede estar operando".

Es importante mencionar que por pare de la Secretaría de Salud se les dio un lapso de 72 horas para que muestren evidencias de que fueron corregidas todas las fallas que les fueron señaladas y de esa forma podrían volver a operar, sin embargo la multa y el periodo de cierre será emitido en las próximas horas por el área de regulación sanitaria.