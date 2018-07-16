Coahuila 2do lugar en productividad laboral

Saltillo, Coah.- Coahuila es el segundo lugar a nivel nacional en productividad laboral, a sólo un lugar debajo de Nuevo León, según el colectivo de investigadores “México ¿Cómo Vamos?”.

En el marco de la actualización de los semáforos estatales, Coahuila se coloca en los primeros cinco lugares del ranking de productividad, por delante de los estados de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas Chihuahua y Baja California.

Tiene una productividad (en pesos producidos por hora trabajada) por encima de la media nacional, que es de 162 pesos, el colectivo ubica a la entidad en color verde, con una productividad a nivel nacional de 220 a 221 pesos producidos por hora, al cierre del cuarto trimestre de 2017.

Coahuila es el segundo lugar a nivel nacional en productividad laboral, a sólo un lugar debajo de Nuevo León.

Los resultados que se tienen provienen del esfuerzo constante de trabajar en el mejoramiento de los semáforos económicos estatales en crecimiento económico, empleos formales generales acumulados, productividad, pobreza laboral, informalidad, deuda pública, desigualdad laboral y ocupación del Gobierno.

Nuestra entidad es uno de los estados con mayor formalidad y paz laboral, con cero huelgas en los últimos 26 años. Con el 2.4 por ciento de la población de México, aporta el 3.4 por ciento del PIB nacional.

Durante el mes de mayo del presente año se generaron mil 166 nuevos empleos, lo que acumulado al año suman 26 mil 600 nuevas oportunidades laborales y más de 35 mil empleos formales generados en la actual administración.

En los últimos cinco años, suma una Inversión Extranjera Directa Acumulada histórica de 6 mil 641.2 millones de dólares.

Desde diciembre del año pasado a la fecha han llegado a Coahuila 16 nuevas empresas, con un monto de inversión de 496 millones de dólares.

Coahuila es el segundo lugar a nivel nacional en productividad laboral.