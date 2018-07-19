Coahuila ejemplo de seguridad: Riquelme

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- La estrecha coordinación y comunicación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha permitido que, en lo que va de la actual administración estatal, se haya incinerado droga y destruido objetos del delito por un valor superior a mil millones de pesos.

Lo anterior lo aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante el evento en que se incineró droga y destruyeron objetos del delito por un valor total superior a 245 millones 879 mil pesos.

“Coahuila sigue siendo un ejemplo a seguir a nivel nacional en materia de seguridad”, manifestó Miguel Riquelme.

“Coahuila sigue siendo un ejemplo a seguir a nivel nacional en materia de seguridad”, manifestó Miguel Riquelme.

Agregó que lo anterior lo pudo constatar durante sus entrevistas tanto con el general Salvador Cienfuegos como con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quienes le reiteraron que nuestro estado tiene una mejora significativa en el tema de seguridad.

Reconoció el trabajo del Ejército Mexicano y agradeció todo al apoyo que ha recibido Coahuila de esta institución.

En Coahuila -agregó- estamos demostrando que cualquier tema político o electoral, o cualquier resultado, no sobrepasan los intereses del estado.

“Hoy confirmo y reafirmo mi trabajo y el de mi Gobierno para seguir coordinando los esfuerzos en materia de seguridad, para la protección y salvaguarda de las y los coahuilenses, con las 38 alcaldesas y alcaldes que entrarán en funciones siempre anteponiendo los intereses de Coahuila”, mencionó.

Indicó que gracias al trabajo en conjunto que se realiza en Coahuila, hoy nuestro estado tiene estabilidad, paz laboral y sigue trabajando en pro de la generación de empleos.

Recordó que lo que hoy se destruye es financiamiento para el crimen organizado y evita la desintegración de cientos de familias.

El Mandatario estatal agradeció a los presentes por ser testigos de este evento que tiene qué ver con lo más importante y prioritario para su Gobierno: la seguridad de las y los coahuilenses.

Por su parte, Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo, indicó que con estas acciones se demuestra que el trabajo en equipo que se realiza en Coahuila bajo el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme tiene los más altos resultados en un tema tan importante como lo es la seguridad.

Reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando con el Estado, con la Federación y el Ejército Mexicano para conservar lo que, dijo, es uno de los temas que como sociedad buscamos, que es la seguridad.

El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, manifestó que con este tipo de acciones se limita el campo de actividad de los grupos criminales al impedir el fortalecimiento ilegal de sus finanzas, al ser asegurada la droga que pretendían poner en circulación, y además se disminuyen las posibilidades de que las sustancias, como los enervantes y el alcohol, lleguen a la calle y dañen la salud, el tejido social y familiar de las y los coahuilenses.

“Trabajaremos día a día con la firme decisión y convicción de que las acciones permanentes en contra de todas aquellas personas que causan perjuicio a nuestro estado y a nuestra sociedad, debilitarán a la delincuencia y garantizarán la continuidad de la paz y seguridad de la que hemos gozado durante los últimos años”, enfatizó el Fiscal General.

Lo incinerado y destruido este día fueron 5.9 toneladas de mariguana, con un valor en las calles de más de 242 millones 392 mil pesos; 9.29 kilos de clorhidrato de cocaína, con un valor de más de 3 millones 45 mil pesos; 0.576 kilos de metanfetaminas, con un valor de 345 mil 600 pesos, y mil 164 litros de alcohol, con un valor de 95 mil 669 pesos.