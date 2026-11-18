El colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos inició jornadas de búsqueda en campo en la región Centro, donde durante el primer recorrido localizó varios casquillos de arma larga, uno de ellos percutido y de distinto calibre.

Las actividades comenzaron este martes 17 de noviembre con la inspección de dos puntos de interés, en los que buscan indicios que permitan localizar posibles fosas clandestinas.

El primer recorrido se prolongó durante casi tres horas. En el lugar encontraron varios casquillos, pero solo uno estaba detonado y correspondía a otro calibre, por lo que acordaron regresar para ampliar la revisión del terreno.

En el segundo sector permanecieron alrededor de 40 minutos y también contemplan continuar con las inspecciones.

En las labores participaron Nancy Ramón, presidenta de la agrupación, así como seis representantes de las autoridades, entre ellos Jesús Esparza, de la Comisión de Búsqueda, y Dolores Dávalos, del Centro Regional de Identificación.

Por cuestiones de seguridad, las ubicaciones exactas de los sitios permanecerán bajo reserva, siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

La jornada se desarrollará en dos etapas: los días 17 y 18, y posteriormente el 19 y 20 de noviembre. Los puntos de interés fueron identificados mediante reportes anónimos y llamadas ciudadanas.

Entre los sectores contemplados están los alrededores del panteón de Estancias, el ejido El Oro, la parte posterior del Ecoparque, áreas cercanas al bulevar Carlos Salinas de Gortari y Estancias Buena. También se analiza extender las búsquedas hacia Castaños.

El colectivo pidió a la ciudadanía compartir información sobre otros lugares donde pudieran existir indicios de personas desaparecidas, pues consideran fundamental ampliar los puntos de rastreo y obtener resultados.

Asimismo, aclaró que por el momento no es posible incorporar más voluntarios a las actividades de campo, pero invitó a colaborar mediante donaciones de herramientas e insumos.

Entre los materiales que necesitan se encuentran palas, cribas, rastrillos, sombreros de tela, rodilleras, bolsas negras, guantes de látex, cubrebocas, agua y suero hidratante.

Para realizar aportaciones o proporcionar información, pueden comunicarse con Nancy Elizabet Ramón Hernández al 866 107 6244 o con Rocío al 866 136 2396.