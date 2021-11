Conceden otro amparo a Rubí

Un nuevo amparo fue concedido a la defensa de Rubí "N", por lo que la justicia para la familia de Camila Ledezma quien murió en el accidente automovilístico que presuntamente provocó Rubí por conducir en estado de ebriedad al parecer aún no llegará, lo anterior informó Laura Vielma, madre de Camila, quien aseguró que cada vez ve más lejos la posibilidad de que se haga justicia en el caso de su hija.

"No es posible, la muerte de mi hija y de la señora Yolanda sigue impune a más de cuatro años del accidente, desde la primera audiencia aportamos todas las pruebas y llevamos a todos los testigos, pero la justicia no llega y este proceso cada vez es más largo, por lo que confío en que ya pronto termine todo esto".

Laura, quien es madre de Camila, comentó que al parecer este nuevo amparo fue otorgado hace un par de días, por lo que su Abogada Juanita Olalde le informó que posiblemente en 15 días más se reabriría el caso, el cual esta vez estará a cargo de magistrados, quienes posiblemente ya le den una resolución.

Explicó que como madre no quiere que la muerte de su hija quede impune, sin embargo dijo que ya no cree en las autoridades quienes aseguró, aun teniendo todas las pruebas para castigar a la responsable, nada han hecho y ella sigue viviendo su vida de forma normal, como si Camila quien en ese entonces tenía 13 años, no fuera un ser humano que se mereciera vivir y disfrutar de su juventud.

"Considero injusto que mientras Rubí esta libre disfrutando de su vida, mi hija y la señora Yolanda están muertas, no voy a permitir que este caso quede en el olvido porque como madre espero que se haga justicia para que por fin mi hija pueda descansar en paz".

Dijo que por medio de la página de Facebook "Justicia para Camila" una gran cantidad de internautas exigen que se dé celeridad a la resolución de este caso, para el cual ya se aportaron las pruebas y los testigos suficientes y hasta el momento no se ha hecho justicia.