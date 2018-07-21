Condenan en 4 años a 7 de Fuerza Coahuila

Saltillo, Coah.- Al menos en los últimos cuatro años, siete elementos de Fuerza Coahuila fueron condenados a purgar condenas penales al comprobarse su participación en ilícitos, informó el director de la corporación, Luis Ángel Estrada Picena.

Añadió que en cinco de estos casos el delito que se constituyó fue la privación ilegal de la libertad, dos de ellos que ocurrieron en el municipio de Piedras Negras y tres más en Torreón.

Además, dos elementos del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM) purgan una condena por homicidio.

“Son elementos que pierden su esencia como policías porque al momento de querer justificar una detención o un mal actuar con el hecho de que son policías ya están mal”, expuso.

Por otra parte, indicó que sólo tres quejas formales se presentaron durante el período vacacional de verano del año anterior contra elementos de la corporación, y en dos de ellas se tuvo como consecuencia la baja del elemento, principalmente por extorsión.

Estos casos se dieron en Saltillo y en la Región Norte de la entidad, pues se comprobó que los elementos solicitaban dinero a los paisanos; en tanto a otras quejas en lo que va del año dijo que sí se han recibido en materia de derechos humanos, pero dijo no tener el dato concreto.

El funcionario indicó que en el caso de la queja presentada el año anterior por la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, que señalaba supuestas extorsiones de estos elementos a paisanos, explicó que el reporte fue en Cuatro Ciénegas, en específico en la carretera hacia este municipio, y se trató de personas que se demostró se dedicaban a traficar automóviles americanos.

Señaló que, en efecto, les fueron retiradas las unidades por dicho ilícito pero no se comprobó que se les estuviera solicitando una cantidad como lo denunció la asociación, por el contrario, sostuvo “los elementos comprobaron que no tuvieron ninguna mala acción”.

El director de Fuerza Coahuila, apuntó que se han estado tomando acciones para reducir las quejas que se presentan por parte del ciudadano, entre ellas otorgar a los policías cursos y pláticas con especialistas foráneos además de las bajas y aquéllos que están purgando una pena.

“También hay que ver el otro lado de la moneda: gente que ha denunciado que realmente son delincuentes, que realmente ha hecho cosas mal”, dijo.

Y agregó que ha habido gente que asegura haber sido golpeada pero se trataba de asesinos que al momento del arresto presentaron resistencia y fue necesario utilizar la fuerza para someterlos.

“Una persona que se pone agresiva hay que utilizar la fuerza necesaria para someterla, y los abogados, que son mañosos en esa cuestión, utilizan ese tipo de armas para podernos tumbar las detenciones”, expuso.