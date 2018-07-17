Confirma Fiscalía: Abogada se suicidó

Los estudios periciales realizados al cuerpo de la joven abogada Yésica Martínez Rivera, confirmaron que su muerte se trató de un suicidio, dejando sin efecto cualquier acusación o sospecha de homicidio.

Como se recordará la joven sambonense, decidió suicidarse en el interior de su domicilio, donde fue encontrada por su pareja, que en un esfuerzo por salvarle la vida, la descolgó y llevó personalmente a la Clínica 51, pero ya no tenía signos vitales.

La presencia de aparentes golpes en el cuerpo de la joven, habían elevado sospechas de sus familiares sobre el entorno de la muerte, incluso se pedía investigar un posible crimen encubierto.

Al respecto, especialistas de la Fiscalía General del Estado, confirmaron que la joven no presentaba lesiones como huella de violencia, descartando por completo que pudiera haber sido víctima de alguna agresión física o simulación de suicidio.

“Se descartó que existan huellas por sometimiento, además las características del nudo corresponde a acciones hechas por la propia víctima, desechando la versión de haber sido orillada a cometer este acto o haber simulado esta acción”, afirman las autoridades.

Según los antecedentes de la Fiscalía, no existen denuncias previas por violencia entre la pareja, que hubieran ameritado una denuncia o detención policiaca.