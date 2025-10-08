Huelga en Nacional Monte de Piedad protege derechos de usuarios

Los clientes del Nacional Monte de Piedad no perderán los artículos que mantienen empeñados mientras continúe en paro laboral la institución, informó Víctor Manuel González Moreno, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SNTNMP).

La huelga cumple ya una semana, sin embargo, las pertenencias de los usuarios se encuentran protegidas por ley, y no generarán intereses adicionales cuando los quieran recuperar una vez que reabra la institución.

"Queremos dar tranquilidad a la ciudadanía: sus prendas están seguras y no se les aplicarán intereses extra. No perderán sus derechos como usuarios", subrayó González Moreno, quien además exhortó a los usuarios no realizar pagos por ahora, y en caso de recibir presión por parte de la administración, acudir ante la Profeco para presentar una denuncia.

Hasta el momento, no ha habido acercamientos entre la dirección general y el sindicato, y que la empresa solicitó al Tribunal un recuento de votos entre los trabajadores para determinar si la mayoría apoya la huelga.

El conflicto se generó hace una semana y nace de las violaciones al contrato colectivo de trabajo, principalmente en temas de antigüedad, asignación de plazas y respeto a los procesos internos de promoción.

Asimismo, acusó que la falta de personal ha provocado sobrecarga laboral y hostigamiento en diversas sucursales.

"Nos hacen cubrir varios puestos a la vez para mantener el servicio, lo que genera cansancio y estrés. Somos cerca de 2 mil trabajadores afectados en todo el país", afirmó.