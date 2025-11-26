Diputada Luz Elena Morales destaca la renovación del Congreso en Coahuila

Para que Coahuila mantenga la ruta de crecimiento y fortalezca las estrategias de seguridad, salud, educación e infraestructura, es necesario que la renovación del Congreso del Estado se realice con responsabilidad y visión de futuro", externó la Diputada Luz Elena Morales, Presidenta de la Junta de Gobierno.

Durante la presentación del Segundo Informe del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la legisladora destacó que la coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo es una parte crucial para continuar el desarrollo en el estado. Es importante continuar con un trabajo responsable para impulsar los proyectos prioritarios de la administración estatal.

Mencionó que como legisladores mantienen un diálogo abierto, permanente y de mucha construcción en equipo para beneficiar a las familias coahuilenses. Señaló que en el Congreso de Coahuila se mantiene una mayoría; sin embargo, es una mayoría responsable, que en lugar de destruir instituciones las fortalece, que impulsa mejores programas y evita leyes improvisadas que quitan derechos.

La diputada señaló que el informe presentado por el Gobernador refleja avances claros en 13 temas estratégicos, entre ellos seguridad con la construcción de nuevos cuarteles, arcos viales y equipamiento, desarrollo económico, prevención de adicciones, salud y educación, entre otros. Subrayó que la continuidad del desarrollo estatal depende de mantener congruencia en la toma de decisiones legislativas, especialmente en la aprobación de presupuestos.

"La asignación de presupuestos es fundamental. El paquete económico que nos hizo llegar la Secretaría de Finanzas contempla incrementos en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura, el cual se está analizando y se debe aprobar antes del 30 de diciembre", indicó. Aunque evitó dar cifras precisas, aseguró que el compromiso del Congreso es continuar con el fortalecimiento de los programas que han dado estabilidad y crecimiento a la entidad.

"El 2026 será un año clave con la renovación del Congreso, lo importante es seguir construyendo en equipo para que las leyes se sigan fortaleciendo y Coahuila mantenga su rumbo", indicó.