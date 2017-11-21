Conmueve “Chava” en desfile revolucionario

Durante el tradicional desfile revolucionario que se llevó a cabo en Monclova, un joven con capacidades diferentes conmovió al público por integrarse a un grupo de danza para ser la pareja de baile de una muchacha que no tenía compañero.

Por medio de las redes sociales se compartió el video del momento en que “Chavita” un joven con síndrome de Down, con camisa roja y sombrero, baila el “Jarabe Tapatío” con una joven con vestido verde en la calle Carranza, frente a la Presidencia Municipal.

En las imágenes se aprecia que hay varias parejas de baile, pero una joven hacía sola su presentación mientras “Chavita” estaba como espectador.

Al ver que no tenía compañero, decide levantarse y bailar con ella el resto de la canción, lo que provocó aplausos del público presente.