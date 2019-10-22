Continúa el DIF con brigadas de salud

El Sistema para el desarrollo integral de la familia en Monclova en conjunto con el área de salud de esta institución municipal, continúa atendiendo a más ciudadanos a través de las brigadas de salud que lleva a cabo en los diferentes puntos de la ciudad.

Será del 23 al 25 de octubre, cuando será integrada una agenda de visitas que se llevarán a cabo en varias colonias de Monclova, donde ofrecerán entre otros servicios, la revisión de presión arterial, peso, altura, medición de glucosa, y nutrición.

Las brigadas se llevarán a cabo en las colonias Buenos Aires y Teódulo Flores, así como en la Ciudad Deportiva ‘Nora Leticia Rocha’.

La primera colonia que se visitará será la Colonia Buenos Aires, en la calle Jacinto Sánchez esquina con calle Daniel Ríos, (casa de la colonia) ahí se llevaran los servicios mencionados exhortando a los vecinos de esta colonia y las que se ubican a sus alrededores, para que aprovechen los servicios que se ofrecen a través de esta brigada.

Arturo González, Director del Hospital Dif Monclova, hace reiteró la invitación ya que es de vital importancia tener una certidumbre en la salud de los ciudadanos, y lo mejor de todo es que los servicios médicos y de cualquier tipo que se ofrecen son sin costo alguno.

También se atenderán los días jueves 24 de octubre en la Cd. Deportiva ‘Nora Leticia Rocha’ donde se aplicará la 2da dosis de hepatitis B, además de los servicios ya mencionados como toma de presión arterial, peso y glucosa.

Para terminar la semana, será el viernes 25 de octubre cuando se imparta una plática de nutrición en el jardín de niños Teódulo Flores, donde se les dará información y guía nutricional a los padres de familia de ese plantel educativo.